Хегсет заявил, что США будут проводить ядерные испытания на равных с другими странами

США модернизируют ядерную триаду и начнут проводить ядерные испытания наравне с другими государствами. Об этом заявил министр обороны Штатов Пит Хегсет.

«Как уже говорил президент [США Дональд] Трамп, мы модернизируем нашу ядерную триаду <...>. Мы будем проводить испытания ядерного оружия и систем доставки ядерного заряда на равных с другими», — сказал Хегсет на форуме в Калифорнии, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Вашингтон предложил Москве обсудить возможные ядерные испытания США. По его словам, Россия сейчас собирает дополнительные данные о действиях Штатов и готовит свои предложения по дальнейшим шагам.