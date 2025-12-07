Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 21:26

Хегсет заявил, что США будут проводить ядерные испытания на равных с другими странами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

США модернизируют ядерную триаду и начнут проводить ядерные испытания наравне с другими государствами. Об этом заявил министр обороны Штатов Пит Хегсет.

«Как уже говорил президент [США Дональд] Трамп, мы модернизируем нашу ядерную триаду <...>. Мы будем проводить испытания ядерного оружия и систем доставки ядерного заряда на равных с другими», — сказал Хегсет на форуме в Калифорнии, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

МАГАТЭ проигнорировало угрозы Трампа насчёт ядерных испытаний
МАГАТЭ проигнорировало угрозы Трампа насчёт ядерных испытаний

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Вашингтон предложил Москве обсудить возможные ядерные испытания США. По его словам, Россия сейчас собирает дополнительные данные о действиях Штатов и готовит свои предложения по дальнейшим шагам.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Пит Хегсет
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar