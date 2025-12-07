Путин в Индии
6 декабря, 23:29

Еврокомиссар Йоргенсен: Рынок Европы больше подходит помидорам, чем энергии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Комиссар Евросоюза по энергетике Дэн Йоргенсен в интервью Financial Times отметил парадокс, при котором единый рынок Европы эффективнее работает для торговли помидорами или зубной пастой, чем для продажи энергии. По его словам, энергия критически важна для конкурентоспособности, безопасности и климатических целей ЕС, однако инфраструктурные и регуляторные барьеры мешают созданию полноценного общеевропейского энергорынка.

В ответ на эти вызовы Брюссель разрабатывает стратегию по укреплению трансграничной и межотраслевой координации энергосистем. Пилотным проектом станут восемь приоритетных «энергетических магистралей», включая межсетевые соединения через Пиренеи, подводные кабели для интеграции Кипра и водородные трубопроводы в южных регионах Европы.

«Что ни делает – не идут дела». Итоги катастрофической недели для ЕС

Ранее президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул стратегическое значение Казахстана для европейских стран в условиях перестройки глобальных энергетических цепочек. Он отметил, что сокращение поставок российских энергоносителей более чем на 80% создаёт объективную потребность Европы в альтернативных источниках.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Артём Гапоненко
