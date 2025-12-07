Путин в Индии
6 декабря, 23:11

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Аляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark-Wu

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на границе США и Канады. По данным Геологической службы США (USGS), очаг подземных толчков находился на юге канадской территории Юкон на глубине 10 километров. Стихийное бедствие зарегистрировано в 20:41 по всемирному координированному времени (23:41 мск).

Ближайший населённый пункт — город Якутат в американском штате Аляска с населением около 660 человек — расположен в 90 километрах от эпицентра. На данный момент информация о пострадавших или разрушениях отсутствует. Мониторинговая служба продолжает отслеживать ситуацию и возможные афтершоки.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 было зарегистрировано в Лазаревском районе Сочи. Местные жители сообщали о лёгкой тряске и шатании мебели, информация о пострадавших или разрушениях отсутствует.

