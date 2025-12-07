Путин в Индии
7 декабря, 00:31

На прямую линию с Путиным поступило более 255 тысяч обращений от россиян

На прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 19 декабря, поступило уже более 255 тысяч обращений. Согласно статистике, предоставленной телеканалом «Россия-1», 33% сообщений отправлены мужчинами и 67% — женщинами.

Задать вопрос можно через сайт программы, по СМС или ММС на номер 0-40-40, по телефону 8-800-200-40-40, через мобильное приложение, а также через соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджер Max. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

Грядущая прямая линия с Владимиром Путиным охватит широкий спектр вопросов, которые смогут задать президенту граждане со всех уголков страны. Известно также, что в этом году для обработки сообщений будет использован искусственный интеллект.

Артём Гапоненко
