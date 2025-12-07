Life.ru узнал топ-5 антистресс-планов для восстановления сил после работы

Многим знакомо состояние, когда во время напряжённого дня на работе мысли только о том, как поскорее отдохнуть. Организм испытывает сильный стресс, и ему важно помочь — не просто расслабиться, но и восстановить энергию на завтрашний день. HRD Open Group, HR эксперт, карьерный консультант Валерия Доманская в беседе с Life.ru раскрыла пять способов быстро вернуть себе силы.

По её словам, занятие спортом, например, футболом, теннисом или бильярдом позволяет выплеснуть негативные эмоции. Если вам трудно уговорить себя пойти в зал или расстелить коврик дома, попробуйте заняться спортом с друзьями — иногда достаточно и одного близкого человека рядом, чтобы весело отдохнуть.

Людям, испытывающим усталость от коммуникаций и многозадачности, полезен ленивый отдых. Для некоторых побыть наедине в тишине — лучшее средство от усталости и раздражительности. Выделите себе время и не делайте ничего: просто лежите, спите и наслаждайтесь этим моментом. Валерия Доманская HRD Open Group, HR эксперт, карьерный консультант

Также среди методов были названы косметологические процедуры, которые совмещают уход за телом с психологической разгрузкой. Вам не нужно шевелиться и разговаривать — всё тело в этот момент восстанавливается. Даже один сеанс у специалиста помогает зарядить энергию на несколько дней вперёд.

Для тех, кто устал от многозадачности, эффективным способом может стать чтение художественной литературы. Доманская отмечает, что даже шесть минут чтения способствуют расслаблению мышц и нормализации работы сердца.

«Этот способ прекрасно подходит как интровертам, так и экстравертам, поскольку вы находитесь в тишине, но при этом эмоционально вовлечены в сюжет и переживаете события вместе с героями», — считает специалист.

Эксперт также упомянула общение с животными — игры с питомцами или наблюдение за ними — это снижает уровень стресса. Если у вас нет четвероногого друга, можно сходить в зоопарк, помочь животным в приюте или просто понаблюдать за птицами в парке. В крайнем случае — посмотрите забавные видео с питомцами, чтобы умиляться и смеяться от души.

В качестве дополнительных антистресс-действий она посоветовала небольшие повседневные ритуалы, такие как приготовление кофе, полив растений или заказ ужина.

«Даже пять минут таких действий способны заметно снизить уровень стресса и вернуть ощущение внутреннего равновесия», — заключила Доманская.

Ранее Life.ru рассказывал, что самыми главными причинами появления стресса на работе стал шум в офисе и разговоры с коллегами. К примеру, офисный гул вызывает напряжение нервной системы, усиливает раздражительность и усталость, а также снижает вашу концентрацию.