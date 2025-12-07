Хегсет заявил о позиции США не менять статус-кво Тайваня

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон не намерен менять существующий подход к статусу-кво вокруг Тайваня.

«Мы не пытаемся превосходить или унижать [Китай]. Не пытаемся изменить статус-кво вокруг Тайваня», — сказал он на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне в Калифорнии.

Ранее Китай предупредил Японию, что любое вмешательство в тайваньский вопрос обойдётся Токио «очень дорого». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны КНР Цзян Бинь. Он призвал Японию «извлечь уроки из собственной истории» и не рисковать, защищая Тайбэй. Поводом для резкой реакции Пекина стали заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити.