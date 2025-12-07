В Европе растёт тревога из-за возможного исключения из процесса урегулирования на Украине. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, европейские круги обвиняют президента США Дональда Трампа в отсутствии интереса к Восточной Европе, включая Польшу и Украину, что сенатор назвал преувеличением. Также он отметил, что от Европы США получают в основном проблемы, расходы и угрозы безопасности, а Трамп, по его мнению, не верит в возможность нанесения России стратегического поражения.

«Весь смысл применения Украины против России для антироссийских кругов Запада был именно в этом. Но, если Украина не способна выполнить роль антироссийского тарана, то её важность резко снижается», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее Пушков заявил, что специальная военная операция может завершиться в 2026 году на условиях России. По его словам, 80% жителей Украины выступают за немедленное заключение мира, что связано с предстоящими трудностями зимы и недовольством коррупционными скандалами.