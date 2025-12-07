Экс-чиновница Россотрудничества более 8 лет находится в международном розыске

Бывшая сотрудница Россотрудничества, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, находится в международном розыске уже более 8 лет. Согласно данным РИА «Новости», уголовное дело было возбуждено в октябре 2017 года, после чего ей заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде ареста.

Несмотря на информацию следствия о её нахождении на Кипре и сообщения о задержании в марте 2020 года, она до сих пор числится в розыскной базе МВД РФ.

Источник агентства предположил, что переобъявление в розыск могло быть связано с отказом Интерпола или отсутствием экстрадиции. Защита обвиняемой ранее заявляла, что она находится за пределами России на лечении.

