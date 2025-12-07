В Торском (ДНР) демобилизованный украинский боевик по фамилии Ульянов годами запугивал и избивал местных жителей, подозревая их в «поддержке России». Об этом беженка Лина Полякова рассказала РИА «Новости», отметив, что мужчину знали на улице как агрессивного.

«Иру, соседку, приехал [её дом] из автомата расстрелял и побил до такой степени, что она синяя была. Мы думали, что он её застрелит», – сказала Полякова. Женщину спас сослуживец боевика, который вмешался в момент избиения.

По словам беженки, Ульянов не только угрожал жителям, но и обворовывал тех, кого считал «предателями». Перед началом активных боевых действий он вместе с семьёй уехал в центральную часть Украины.

Напомним, что об освобождении пункта Торское стало известно сегодня, 15 мая. Взять под свой контроль данную территорию смогли бойцы«Западной» группировки ВС РФ и «Центра». Кроме того, наши парни освободили в Донецкой Народной Республики ещё и населённый пункт Новоалександровка.