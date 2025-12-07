Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 05:32

ПВО России сбила шесть украинских БПЛА над Брянской и Курской областями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ были успешно нейтрализованы шесть украинских беспилотников самолётного типа. Дроны ликвидировали 7 декабря в период с 07:00 до 08:00 по московскому времени, сообщили в Минобороны России.

«7 декабря в период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских БПЛА самолётного типа: три БПЛА — над территорией Брянской области и три БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили в военном ведомстве.

В Ленинградской области обнаружены обломки двух БПЛА
В Ленинградской области обнаружены обломки двух БПЛА

Всего в течение прошедшей ночи системы ПВО продемонстрировали высокую эффективность, перехватив и уничтожив 77 украинских БПЛА. Атаки были зафиксированы и успешно отражены на территории семи регионов. Наибольшее количество вражеских аппаратов, 42 дрона, ликвидировали в небе над Саратовской областью.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar