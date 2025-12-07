Подсчитан размер минимальной зарплаты в 2026 году

Чистый доход работника, получающего минимальную зарплату в 2026 году, составит 23 570 рублей после вычета налогов.

После уплаты стандартного подоходного налога в размере 13% от величины МРОТ, сотрудник будет ежемесячно получать на руки указанную сумму. Таким образом, чистый заработок на уровне минимального размера оплаты труда достигнет почти 23,6 тысячи рублей через два года.

Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года до 27 093 рублей в месяц. Это одно из самых значительных повышений МРОТ за последние несколько лет.