Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 05:55

Подсчитан размер минимальной зарплаты в 2026 году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Чистый доход работника, получающего минимальную зарплату в 2026 году, составит 23 570 рублей после вычета налогов.

После уплаты стандартного подоходного налога в размере 13% от величины МРОТ, сотрудник будет ежемесячно получать на руки указанную сумму. Таким образом, чистый заработок на уровне минимального размера оплаты труда достигнет почти 23,6 тысячи рублей через два года.

Миронов призвал провести кредитную амнистию и повысить МРОТ, чтобы россияне начали копить
Миронов призвал провести кредитную амнистию и повысить МРОТ, чтобы россияне начали копить

Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года до 27 093 рублей в месяц. Это одно из самых значительных повышений МРОТ за последние несколько лет.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar