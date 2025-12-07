США провели новые красные линии в Западном полушарии — заявление встревожило мир
Пентагон пообещал не допустить размещения вражеского оружия в Западном полушарии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P
Глава Пентагона Пит Хегсет выступил с одним из самых жёстких заявлений последних месяцев. По его словам, США не позволят «противникам размещать силы или угрозы в Западном полушарии» — это часть новой стратегии по восстановлению американского военного доминирования в регионе.
«Мы не позволим противникам размещать силы или другие угрожающие средства в нашем полушарии», — заявил Хегсет на форуме фонда Рональда Рейгана.
Министр войны также подчеркнул, что Вашингтон собирается модернизировать всю ядерную триаду и возобновить испытания ядерных зарядов и средств их доставки. Он уточнил, что США намерены проводить эти испытания «на равных с другими странами». Хегсет заверил, что обновлённый потенциал позволит «защитить родину и обеспечить доступ к ключевым территориям региона».
Ранее США обнародовали обновлённую стратегию национальной безопасности, которая определяет ключевые вызовы и приоритеты внешней политики страны. Документ, представленный Белым домом, акцентирует внимание на сдерживании глобальных конфликтов, пересмотре отношений с европейскими союзниками, стратегических взаимодействиях в Азии и на Ближнем Востоке.
