Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 05:54

США провели новые красные линии в Западном полушарии — заявление встревожило мир

Пентагон пообещал не допустить размещения вражеского оружия в Западном полушарии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Глава Пентагона Пит Хегсет выступил с одним из самых жёстких заявлений последних месяцев. По его словам, США не позволят «противникам размещать силы или угрозы в Западном полушарии» — это часть новой стратегии по восстановлению американского военного доминирования в регионе.

«Мы не позволим противникам размещать силы или другие угрожающие средства в нашем полушарии», — заявил Хегсет на форуме фонда Рональда Рейгана.

Министр войны также подчеркнул, что Вашингтон собирается модернизировать всю ядерную триаду и возобновить испытания ядерных зарядов и средств их доставки. Он уточнил, что США намерены проводить эти испытания «на равных с другими странами». Хегсет заверил, что обновлённый потенциал позволит «защитить родину и обеспечить доступ к ключевым территориям региона».

Песков назвал позитивным исчезновение России из списка угроз в стратегии США
Песков назвал позитивным исчезновение России из списка угроз в стратегии США

Ранее США обнародовали обновлённую стратегию национальной безопасности, которая определяет ключевые вызовы и приоритеты внешней политики страны. Документ, представленный Белым домом, акцентирует внимание на сдерживании глобальных конфликтов, пересмотре отношений с европейскими союзниками, стратегических взаимодействиях в Азии и на Ближнем Востоке.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Пентагон
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar