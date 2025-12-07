Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 06:25

В России начали готовить аналог Нюрнберга для украинских неонацистов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В России началась подготовка к созданию трибунала над украинскими неонацистами, обвиняемыми в преступлениях, включая зверства в Курской области. Об этом заявил экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

«Мы сейчас над этим работаем. Ассоциация юристов, Следственный комитет, прокуратура, безусловно, потому что есть преступления. Особенно то, что случилось в Курской области. Просто убийцы и садисты. Тут вопросов никаких нет», — сообщил экс-премьер РФ ТАCС.

При этом Сергей Степашин добавил, что обсуждать возможное место проведения такого суда пока преждевременно. По его мнению, сначала необходимо завершить специальную военную операцию, и только после этого можно будет перейти к конкретным организационным решениям по трибуналу.

Украину готовят к полной остановке энергосистемы из-за многочисленных ударов ВС РФ
Украину готовят к полной остановке энергосистемы из-за многочисленных ударов ВС РФ

Ранее экс-депутат Верховной рады рассказал, кто будет подписывать акт о капитуляции Украины вместо Владимира Зеленского. По его словам, сразу несколько украинских политиков будут иметь полномочия для подписания такого документа. При этом глава киевского режима к этому моменту может быть уже мёртв.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • СК РФ
  • Прокуратура
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar