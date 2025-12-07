Путин в Индии
7 декабря, 06:39

Украинцы в опросе The Telegraph выбрали невыгодный мир вместо вечной войны по указке ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

На Украине растут настроения в пользу мирного урегулирования конфликта с Россией, даже если условия будут восприниматься как несправедливые. Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на исследование.

«Европа постоянно отправляла Кремлю гораздо больше денег за нефть и газ, чем давала Киеву на самооборону. Время идеологии прошло. Сейчас многие, а может быть, и большинство украинцев предпочли бы несправедливый мир вечной войне», — сказано в сообщении издания.

На Украине нарастает разочарование из-за призывов европейских политиков, в частности главы европейской дипломатии Каи Каллас, продолжать борьбу до победы. Критика заключается в том, что такие заявления не подкреплены ни конкретным планом достижения успеха, ни выделением необходимых для этого ресурсов. Это способствует росту скептицизма в украинском обществе относительно перспектив бесконечного противостояния.

Ранее Life.ru сообщал, что в России приступили к подготовке трибунала над украинскими неонацистами. При это сначала необходимо завершить СВО и подписать мирный договор. Однако на Украине те самые ультраправые попросту убьют Владимира Зеленского за любое соглашение с РФ.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Владимир Озеров
