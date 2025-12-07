Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 06:37

«Северяне» окружили и ликвидировали группу ВСУ в Вильче после отказа сдаться

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные ликвидировали группу украинских бойцов, отказавшихся сдавать оружие в районе Вильчи. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки ВС РФ «Север» в своём Telegram-канале «Северный ветер».

По данным подразделения, российские силы продолжают продвигаться в восточной части населённого пункта. За последние сутки военнослужащие продвинулись примерно на 100 метров.

При наступлении бойцы группировки «Север» окружили отделение 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ. Украинским военнослужащим предложили сдаться в плен, однако те отказались. После этого они были уничтожены.

В Харьковской области уничтожили боевика ВСУ нацбатальона «Кракен»*
В Харьковской области уничтожили боевика ВСУ нацбатальона «Кракен»*

Ранее Life.ru сообщал, что российские подразделения завершили зачистку села Остаповское в Днепропетровской области. Бои продолжаются на южных окраинах Герасимовки. Военные эксперты считают, что после захвата Андреевки и Герасимовки начнётся штурм Братского. Это может привести к прорыву украинской обороны по реке Гайчур.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar