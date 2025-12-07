«Северяне» окружили и ликвидировали группу ВСУ в Вильче после отказа сдаться

Российские военные ликвидировали группу украинских бойцов, отказавшихся сдавать оружие в районе Вильчи. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки ВС РФ «Север» в своём Telegram-канале «Северный ветер».

По данным подразделения, российские силы продолжают продвигаться в восточной части населённого пункта. За последние сутки военнослужащие продвинулись примерно на 100 метров.

При наступлении бойцы группировки «Север» окружили отделение 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ. Украинским военнослужащим предложили сдаться в плен, однако те отказались. После этого они были уничтожены.