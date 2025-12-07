«Северяне» окружили и ликвидировали группу ВСУ в Вильче после отказа сдаться
Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские военные ликвидировали группу украинских бойцов, отказавшихся сдавать оружие в районе Вильчи. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки ВС РФ «Север» в своём Telegram-канале «Северный ветер».
По данным подразделения, российские силы продолжают продвигаться в восточной части населённого пункта. За последние сутки военнослужащие продвинулись примерно на 100 метров.
При наступлении бойцы группировки «Север» окружили отделение 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ. Украинским военнослужащим предложили сдаться в плен, однако те отказались. После этого они были уничтожены.
Ранее Life.ru сообщал, что российские подразделения завершили зачистку села Остаповское в Днепропетровской области. Бои продолжаются на южных окраинах Герасимовки. Военные эксперты считают, что после захвата Андреевки и Герасимовки начнётся штурм Братского. Это может привести к прорыву украинской обороны по реке Гайчур.
