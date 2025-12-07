Путин в Индии
7 декабря, 07:12

Выбор Иванки: Почему наследница Трампа отстранилась от дел отца

Американист Алхименков объяснил отстранение старшей дочери Трампа Иванки от дел отца

Иванка и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / Stefan Rousseau

В начале второго президентского срока Дональда Трампа его старшая дочь Иванка, ранее игравшая роль влиятельного советника, вынужденно отошла от активного участия в политической деятельности, обратил внимание кандидат исторических наук, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Алхименков.

«Она слишком связана с либеральным истеблишментом Нью-Йорка, чтобы открыто войти в большую политику», — отметил американист в интервью «Ленте.ру».

Он подчеркнул, что финансовые и политические элиты Нью-Йорка, с которыми исторически ассоциируется семья Трампа, придерживаются более либеральных взглядов, чем действующий президент США. Именно из-за желания сохранить деловые связи и репутацию в этих кругах Иванка предпочла дистанцироваться от политики своего влиятельного отца.

Зато муж Иванки Трамп, бизнесмен Джаред Кушнер остаётся одним из ключевых игроков в американской политике. Не исключено, что именно он составит мирный план по Украине. Недавно зять Трампа вместе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом встречался с российским лидером Владимиром Путиным, после чего провёл телефонные переговоры с Владимиром Зеленским.

