7 декабря, 07:17

Туск обратился к «дорогим американским друзьям» с напоминанием об «общих врагах»

Обложка © ТАСС / ЕРА

Соединённые Штаты и Евросоюз должны быть вместе, чтобы бороться с «общими врагами», объединение усилий станет основной стратегией безопасности. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск в соцсети Х, обратившись к «дорогим американским друзьям».

«Европа — ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас есть общие враги. По крайней мере, так было в течение последних 80 лет. Мы должны придерживаться этого, это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности. Если только что-то не изменилось», — пояснил он.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск вышел из себя, узнав о визите премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву. Он в ярости написал в соцсети, что Североатлантический альянс создавался исключительно ради того, чтобы противостоять СССР и России как его правопреемнице.

