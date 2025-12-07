Соединённые Штаты и Евросоюз должны быть вместе, чтобы бороться с «общими врагами», объединение усилий станет основной стратегией безопасности. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск в соцсети Х, обратившись к «дорогим американским друзьям».

«Европа — ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас есть общие враги. По крайней мере, так было в течение последних 80 лет. Мы должны придерживаться этого, это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности. Если только что-то не изменилось», — пояснил он.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск вышел из себя, узнав о визите премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву. Он в ярости написал в соцсети, что Североатлантический альянс создавался исключительно ради того, чтобы противостоять СССР и России как его правопреемнице.