Проевропейские политики и оппозиция в Сербии всё чаще требует поддержать конфискацию имущества России, включая ключевую компанию «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Однако, как заявил основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Александр Вулин, этот вопрос можно решить только по договорённости с РФ.

Политик подчеркнул, что проевропейские министры забыли, как Россия десятилетиями обеспечивала Сербию энергоресурсами по низким ценам. Он также отметил, что они игнорируют историческую поддержку Москвы на международной арене, например, при противодействии вступлению Косово в Интерпол или ЮНЕСКО, а также при голосовании по резолюции о геноциде в Сребренице в ООН.

Александр Вулин подчеркнул, что президент Александр Вучич и большинство сербских граждан помнят о чести и памяти. Политик заявил, что в противном случае NIS уже была бы возвращена, а Сербия искала бы путь в ЕС через продажу боеприпасов Украине и отправку своих солдат на минные поля.