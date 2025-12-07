Путин в Индии
7 декабря, 08:35

Маск согласился, что Европа – это «четвёртый рейх»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Американский бизнесмен Илон Маск перепостил к себе запись о том, что Европа уж очень сильно напоминает четвёртый рейх. Пост появился у него в соцсети Х.

Маск репостнул к себе запись одного из пользователей с текстом «Четвёртый рейх» и картинкой, где за флагом Европейского союза скрывается стяг третьего рейха со свастикой. Предприниматель подписал: «В значительной степени».

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что бюрократическая система ЕС «медленно, но верно душит Европу». По его мнению, ЕС нужно ликвидировать, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ. Медведев его поддерживает.

