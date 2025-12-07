Индекс «Селёдки под шубой» за год вырос на 9%

Продуктовый набор для приготовления традиционного новогоднего салата «Селёдка под шубой» на четверых человек за год подорожал на 9%, достигнув 293,9 рубля. Расчёты стоимости ингредиентов провела ассоциация «Руспродсоюз».

Согласно анализу, наиболее заметно выросли цены на солёную сельдь (с 310 до 392,5 рубля за кг) и майонез (с 290,8 до 313,9 рубля за кг). При этом подешевели яйца, картофель, лук, свёкла и морковь. В расчёт брался классический рецепт салата для четырёх персон.

Ранее Life.ru узнал, сколько будет стоить новогодняя ёлка в этом году. Средняя стоимость ели сейчас — около 5870 рублей, что на 7% больше, чем год назад. Экземпляры премиум-класса высотой до двух метров оцениваются в 6–7,5 тысячи рублей, а самые высокие — до 240 сантиметров — могут стоить до 40 тысяч рублей.