7 декабря, 09:15

Песков отметил силу Трампа после обновления стратегии нацбезопасности США

Обложка © Life.ru

Президент США Дональд Трамп обладает достаточно сильными внутриполитическими позициями, чтобы менять стратегию национальной безопасности страны под своё видение. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, действующая американская администрация «коренным образом отличается» от предыдущих, а политическая устойчивость Трампа позволяет ему напрямую влиять на стратегические документы и курс Вашингтона.

«Это дает ему возможность корректировать концепцию», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков увидел залог для мира на Украине в новой стратегии США, но скромный

Ранее Белый дом обнародовал обновлённую стратегию нацбезопасности Соединённых Штатов. Там есть акценты на на сдерживании глобальных конфликтов, пересмотре отношений с европейскими союзниками. При этом главным приоритетом США считают именно остановку войн. Песков счёл позитивным исчезновение России из списка угроз в этом документе.

