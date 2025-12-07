Песков отметил силу Трампа после обновления стратегии нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп обладает достаточно сильными внутриполитическими позициями, чтобы менять стратегию национальной безопасности страны под своё видение. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, действующая американская администрация «коренным образом отличается» от предыдущих, а политическая устойчивость Трампа позволяет ему напрямую влиять на стратегические документы и курс Вашингтона.

«Это дает ему возможность корректировать концепцию», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Белый дом обнародовал обновлённую стратегию нацбезопасности Соединённых Штатов. Там есть акценты на на сдерживании глобальных конфликтов, пересмотре отношений с европейскими союзниками. При этом главным приоритетом США считают именно остановку войн. Песков счёл позитивным исчезновение России из списка угроз в этом документе.