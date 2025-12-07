На прямую линию с Путиным поступило более 314 тысяч обращений

На предстоящую прямую линию с президентом Владимиром Путиным уже поступило рекордное количество обращений от граждан. Как сообщает телеканал «Россия 24», зафиксировано уже более 314 тысяч вопросов.

Две трети обращений (67%) отправили женщины, треть (33%) — мужчины. Наибольший интерес у россиян вызывают темы социальной сферы, на втором месте — вопросы, связанные со спецоперацией (поддержка бойцов и оборона), а также экономическое положение страны. Сбор вопросов продолжится до самого эфира программы, который состоится 19 декабря.

Отправить обращение можно множеством способов: через чат-бот на платформе MАХ, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», по специальному телефону 8-800-200-40-40 или с помощью СМС.

Ранее Life.ru рассказывал о старте сбора вопросов от граждан на программу «Итоги года с Владимиром Путиным». Прямая трансляция запланирована на 19 декабря на 12:00 по московскому времени. Задать вопрос президенту России можно, отправив его через официальные страницы в социальных сетях.