Ушаков: Американцы божатся, что Трамп выполнит все договорённости по Украине

Вашингтон «божится», что все договорённости по урегулированию конфликта на Украине будут исполняться «железобетонно» при главе США Дональда Трампе. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, который спросил, а есть ли смысл общаться с американцами, постоянно нарушающими своё слово, в частности, например, о нерасширении НАТО на восток.

«Американцы божатся, что если Трамп о чём-то договорится, то это будет железобетонно. Сейчас речь идёт не о каком-то перемирии, а речь идёт о перспективах долгосрочного урегулирования. В этом контексте мы с ними и работаем», — сказал Ушаков.

Ранее в Европе детально оценили риски самоустранения США от урегулирования конфликта на Украине. Агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов описывает два ключевых сценария — наихудший и просто плохой. Катастрофический вариант предполагает полный уход Вашингтона: ослабление давления на Россию, запрет Киеву использовать американское оружие и прекращение обмена разведданными. Второй, «менее плохой» сценарий, — это прекращение США мирных усилий, но продолжение поставок оружия через НАТО и разведподдержки.