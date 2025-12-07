Путин в Индии
7 декабря, 10:09

Ушаков: Американцы божатся, что Трамп выполнит все договорённости по Украине

Обложка © ТАСС / АР

Вашингтон «божится», что все договорённости по урегулированию конфликта на Украине будут исполняться «железобетонно» при главе США Дональда Трампе. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, который спросил, а есть ли смысл общаться с американцами, постоянно нарушающими своё слово, в частности, например, о нерасширении НАТО на восток.

«Американцы божатся, что если Трамп о чём-то договорится, то это будет железобетонно. Сейчас речь идёт не о каком-то перемирии, а речь идёт о перспективах долгосрочного урегулирования. В этом контексте мы с ними и работаем», — сказал Ушаков.

Ранее в Европе детально оценили риски самоустранения США от урегулирования конфликта на Украине. Агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов описывает два ключевых сценария — наихудший и просто плохой. Катастрофический вариант предполагает полный уход Вашингтона: ослабление давления на Россию, запрет Киеву использовать американское оружие и прекращение обмена разведданными. Второй, «менее плохой» сценарий, — это прекращение США мирных усилий, но продолжение поставок оружия через НАТО и разведподдержки.

