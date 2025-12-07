Путин в Индии
Регион
7 декабря, 09:48

Смертоносный русский «квартет» обрушил мощь на 140 районов, среди целей – аэродромы и базы ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side

Вооружённые силы России нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, складам горючего и пунктам дислокации украинских формирований в 140 районах. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 140 районах», — доложило Минобороны.

Помимо этого, за минувшие сутки российская ПВО сбила в зоне СВО две управляемые авиационные бомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 172 дрона.

«Северяне» окружили и ликвидировали группу ВСУ в Вильче после отказа сдаться
Ранее Life.ru сообщал о завершении зачистки села Остаповское в Днепропетровской области российскими подразделениями, при этом бои продолжаются на южных окраинах Герасимовки. Военные эксперты полагают, что после взятия Андреевки и Герасимовки следующим этапом станет штурм Братского, что потенциально может привести к прорыву украинской обороны вдоль реки Гайчур.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
