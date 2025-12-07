Смертоносный русский «квартет» обрушил мощь на 140 районов, среди целей – аэродромы и базы ВСУ

Вооружённые силы России нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, складам горючего и пунктам дислокации украинских формирований в 140 районах. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 140 районах», — доложило Минобороны.

Помимо этого, за минувшие сутки российская ПВО сбила в зоне СВО две управляемые авиационные бомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 172 дрона.