Долина вернулась на сцену после скандального интервью и обратилась к фанатам

Народная артистка России Лариса Долина впервые выступила перед публикой после недавнего скандального интервью. Об этом певица сама сообщила в своём Telegram-канале.

Возвращение исполнительницы на сцену состоялось в рамках премии «Песня года 2025», где она исполнила композицию «Я буду любить тебя». После концерта артистка обратилась к своим поклонникам, написав: «Спасибо за вашу любовь и поддержку».

Этот выход стал первым публичным появлением Ларисы Долиной после широкого обсуждения её недавнего интервью, вызвавшего значительный резонанс в медиапространстве. В нём певица пообещала возместить покупательнице своей мошеннической квартиры Полине Лурье потраченные средства. При этом адвокат Светлана Свириденко заявила, что публичное обещание певицы вернуть деньги не содержит конкретных сроков или способов расчёта.