Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 09:59

Составлен топ-10 отраслей с самым высоким спросом на персонал в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sach336699

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sach336699

Ритейл, промышленность и строительство стали отраслями с самым высоким спросом на персонал в России по итогам ноября. Таковы данные анализа сервиса SuperJob, проведённого для РИА «Новости».

Согласно исследованию, в топ-10 также вошли транспорт и логистика, туризм и общественное питание, IT и телекоммуникации, службы доставки, медицина и фармацевтика, сфера услуг, а также наука и образование. Эти данные подтверждают динамику рынка труда, где наиболее стабильно растёт количество вакансий в сферах, связанных с базовыми потребностями и производством.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков на Всероссийском кадровом форуме называл самыми востребованными специальностями медицинских работников (медсестёр, фельдшеров), а также рабочих профессии: электромонтёров, слесарей, наладчиков и операторов станков.

Названы профессии, представители которых могут выйти на пенсию досрочно
Названы профессии, представители которых могут выйти на пенсию досрочно

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar