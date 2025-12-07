Составлен топ-10 отраслей с самым высоким спросом на персонал в России

Ритейл, промышленность и строительство стали отраслями с самым высоким спросом на персонал в России по итогам ноября. Таковы данные анализа сервиса SuperJob, проведённого для РИА «Новости».

Согласно исследованию, в топ-10 также вошли транспорт и логистика, туризм и общественное питание, IT и телекоммуникации, службы доставки, медицина и фармацевтика, сфера услуг, а также наука и образование. Эти данные подтверждают динамику рынка труда, где наиболее стабильно растёт количество вакансий в сферах, связанных с базовыми потребностями и производством.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков на Всероссийском кадровом форуме называл самыми востребованными специальностями медицинских работников (медсестёр, фельдшеров), а также рабочих профессии: электромонтёров, слесарей, наладчиков и операторов станков.