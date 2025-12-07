Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 10:06

Посольство РФ срочно обратилось к россиянам из-за военного переворота в Бенине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Marie

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Marie

Российское посольство в Бенине выпустило срочное обращение к гражданам РФ, рекомендуя им оставаться дома из-за сообщений о возможном военном перевороте в стране. Соответствующее предупреждение было опубликовано в официальном телеграм-канале дипломатического представительства.

«Уважаемые соотечественники, находящиеся в Бенине, до дальнейшего прояснения обстановки в городе Котону рекомендуем оставаться в своих домах и соблюдать базовые меры предосторожности. О развитии ситуации будем информировать дополнительно», — указано в сообщении.

Также диппредставительство уведомило, что консульский отдел посольства будет временно закрыт с 8 по 11 декабря по техническим причинам. Посольство продолжит отслеживать развитие событий и информировать граждан о любых изменениях.

Ещё одну российскую рабыню из центра в Мьянме отправили на родину без паспорта
Ещё одну российскую рабыню из центра в Мьянме отправили на родину без паспорта

Ранее Life.ru сообщал, что в Бенине группа военных установила контроль над местным телевидением и в прямом эфире объявила, что теперь власть в стране принадлежит им. Сейчас солдаты продолжают штурмовать резиденцию президента Патриса Талона.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • бенин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar