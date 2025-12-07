Посольство РФ срочно обратилось к россиянам из-за военного переворота в Бенине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Marie
Российское посольство в Бенине выпустило срочное обращение к гражданам РФ, рекомендуя им оставаться дома из-за сообщений о возможном военном перевороте в стране. Соответствующее предупреждение было опубликовано в официальном телеграм-канале дипломатического представительства.
«Уважаемые соотечественники, находящиеся в Бенине, до дальнейшего прояснения обстановки в городе Котону рекомендуем оставаться в своих домах и соблюдать базовые меры предосторожности. О развитии ситуации будем информировать дополнительно», — указано в сообщении.
Также диппредставительство уведомило, что консульский отдел посольства будет временно закрыт с 8 по 11 декабря по техническим причинам. Посольство продолжит отслеживать развитие событий и информировать граждан о любых изменениях.
Ранее Life.ru сообщал, что в Бенине группа военных установила контроль над местным телевидением и в прямом эфире объявила, что теперь власть в стране принадлежит им. Сейчас солдаты продолжают штурмовать резиденцию президента Патриса Талона.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.