Посольство РФ срочно обратилось к россиянам из-за военного переворота в Бенине

Российское посольство в Бенине выпустило срочное обращение к гражданам РФ, рекомендуя им оставаться дома из-за сообщений о возможном военном перевороте в стране. Соответствующее предупреждение было опубликовано в официальном телеграм-канале дипломатического представительства.

«Уважаемые соотечественники, находящиеся в Бенине, до дальнейшего прояснения обстановки в городе Котону рекомендуем оставаться в своих домах и соблюдать базовые меры предосторожности. О развитии ситуации будем информировать дополнительно», — указано в сообщении.

Также диппредставительство уведомило, что консульский отдел посольства будет временно закрыт с 8 по 11 декабря по техническим причинам. Посольство продолжит отслеживать развитие событий и информировать граждан о любых изменениях.

Ранее Life.ru сообщал, что в Бенине группа военных установила контроль над местным телевидением и в прямом эфире объявила, что теперь власть в стране принадлежит им. Сейчас солдаты продолжают штурмовать резиденцию президента Патриса Талона.