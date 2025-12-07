Путин в Индии
7 декабря, 11:54

Сенатор Пушков раскрыл причину паники в Европе из-за ситуации вокруг Украины

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Сенатор Алексей Пушков заявил, что в европейских странах нарастает беспокойство по поводу возможного исключения их из процесса урегулирования конфликта на Украине. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.

По мнению Пушкова, в ЕС всё чаще звучат обвинения в адрес американского президента Дональда Трампа в том, что его не интересует Восточная Европа. Сенатор считает эти оценки преувеличенными, отмечая, что европейское направление приносит США проблемы и расходы. Он также подчеркнул, что Трамп не верит в возможность стратегического поражения России, что снижает важность Украины для Запада.

Ранее Life.ru писал о растущей в Европе тревоге из-за возможного исключения из процесса урегулирования на Украине.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

