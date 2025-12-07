Сенатор Пушков раскрыл причину паники в Европе из-за ситуации вокруг Украины

Сенатор Алексей Пушков заявил, что в европейских странах нарастает беспокойство по поводу возможного исключения их из процесса урегулирования конфликта на Украине. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.

По мнению Пушкова, в ЕС всё чаще звучат обвинения в адрес американского президента Дональда Трампа в том, что его не интересует Восточная Европа. Сенатор считает эти оценки преувеличенными, отмечая, что европейское направление приносит США проблемы и расходы. Он также подчеркнул, что Трамп не верит в возможность стратегического поражения России, что снижает важность Украины для Запада.