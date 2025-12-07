Путин в Индии
Регион
7 декабря, 10:17

Казачьего атамана Степана Разина запретили на Украине

Обложка © В. И. Суриков «Степан Разин»

Легендарного казачьего атамана Степана Разина признали на Украине «символом российской имперской политики». Решение вынес украинский институт национальной памяти. Сейчас региональные власти должны будут переименовать объекты и топонимы, носящие имя казака.

«Перечень лиц и событий, объектов, содержащих символику российской имперской политики… Разин Степан Тимофеевичатаман донских казаков, лицо, занимавшее руководящие должности в российских военных формированиях периода (Русского — прим. Life.ru) царства, организатор грабительских походов», — говорится на сайте института.

Степан Разин не стал первым в украинском перечне. Ранее туда внесли Романовых, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Ивана Бунина, Ивана Сусанина, казачьего атамана Ермака и других выдающихся деятелей.

Украина вслед за императорами России запретила декабристов

А в конце ноября украинский Институт национальной памяти охарактеризовал русского адмирала Фёдора Ушакова как проводника политики «российского империализма». Теперь выдающийся русский флотоводец, командовавший Черноморским флотом и военно-морскими силами России в Средиземном море, тоже под запретом на Украине.

Татьяна Миссуми
