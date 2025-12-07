Казачьего атамана Степана Разина запретили на Украине

Легендарного казачьего атамана Степана Разина признали на Украине «символом российской имперской политики». Решение вынес украинский институт национальной памяти. Сейчас региональные власти должны будут переименовать объекты и топонимы, носящие имя казака.

«Перечень лиц и событий, объектов, содержащих символику российской имперской политики… Разин Степан Тимофеевич — атаман донских казаков, лицо, занимавшее руководящие должности в российских военных формированиях периода (Русского — прим. Life.ru) царства, организатор грабительских походов», — говорится на сайте института.

Степан Разин не стал первым в украинском перечне. Ранее туда внесли Романовых, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Ивана Бунина, Ивана Сусанина, казачьего атамана Ермака и других выдающихся деятелей.

А в конце ноября украинский Институт национальной памяти охарактеризовал русского адмирала Фёдора Ушакова как проводника политики «российского империализма». Теперь выдающийся русский флотоводец, командовавший Черноморским флотом и военно-морскими силами России в Средиземном море, тоже под запретом на Украине.