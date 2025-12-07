Прокуратура взяла под контроль проверку из-за смерти пациентки после пластики в Москве

Пресненская межрайонная прокуратура взяла под контроль проверку по факту смерти пациентки частной клиники в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по столице.

По предварительным данным, трагедия произошла сегодня утром в частной медицинской клинике в Скатертном переулке. Погибшей была женщина 1982 года рождения, которой накануне была проведена хирургическая операция.

Точная причина смерти будет установлена только по результатам судебно-медицинской экспертизы. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на особом контроле в прокуратуре Москвы.

Напомним, 6 декабря, Ольга перенесла в частной клинике сразу две пластические операции — уменьшение груди и абдоминопластику. Утром следующего дня пациентке стало плохо, и медики не смогли её спасти. По предварительной информации, причиной смерти могла стать аспирация.