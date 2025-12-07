Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 11:01

Прокуратура взяла под контроль проверку из-за смерти пациентки после пластики в Москве

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Пресненская межрайонная прокуратура взяла под контроль проверку по факту смерти пациентки частной клиники в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по столице.

По предварительным данным, трагедия произошла сегодня утром в частной медицинской клинике в Скатертном переулке. Погибшей была женщина 1982 года рождения, которой накануне была проведена хирургическая операция.

Точная причина смерти будет установлена только по результатам судебно-медицинской экспертизы. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на особом контроле в прокуратуре Москвы.

Даже не успела получить анестезию: В Дагестане женщина умерла на приёме у стоматолога
Даже не успела получить анестезию: В Дагестане женщина умерла на приёме у стоматолога

Напомним, 6 декабря, Ольга перенесла в частной клинике сразу две пластические операции — уменьшение груди и абдоминопластику. Утром следующего дня пациентке стало плохо, и медики не смогли её спасти. По предварительной информации, причиной смерти могла стать аспирация.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Прокуратура
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar