7 декабря, 10:29

Аллегрова отказалась брать шикарный букет от поклонника на концерте

Обложка © ТАСС / Владимир Петров

Певица Ирина Аллегрова не стала брать от поклонников огромный букет во время своего выступления на «Песне года» из-за своего платья. Артистка уже пела на бис, когда к сцене зрители понесли цветы, однако она отказалась наклоняться за букетами и попросила это сделать помощников.

«Можно я нагибаться не буду? Я такая нарядная», — с улыбкой объяснила Аллегрова ситуацию своим поклонникам.

Аллегрова сохранила права на товарный знак для работы в России

К слову, Надежда Кадышева обошла Ирину Аллегрову и заняла первое место среди российских звёзд по стоимости выступлений. Певица установила рекорд, запросив 25 миллионов рублей за 40-минутное выступление.

