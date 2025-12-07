Аллегрова отказалась брать шикарный букет от поклонника на концерте
Обложка © ТАСС / Владимир Петров
Певица Ирина Аллегрова не стала брать от поклонников огромный букет во время своего выступления на «Песне года» из-за своего платья. Артистка уже пела на бис, когда к сцене зрители понесли цветы, однако она отказалась наклоняться за букетами и попросила это сделать помощников.
«Можно я нагибаться не буду? Я такая нарядная», — с улыбкой объяснила Аллегрова ситуацию своим поклонникам.
К слову, Надежда Кадышева обошла Ирину Аллегрову и заняла первое место среди российских звёзд по стоимости выступлений. Певица установила рекорд, запросив 25 миллионов рублей за 40-минутное выступление.
