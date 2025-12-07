Перекрестилась и ушла: В СНТ в Татарстане продолжают плодить бездомных собак, несмотря на трагедию

В посёлке Васильево под Зеленодольском продолжается скандал, связанный с бездомными животными, несмотря на недавний инцидент с нападением на школьницу. Пресс-секретарь мэра Регина Чибрикова поделилась видео, на котором женщина подкидывает щенков под забор чужого дачного участка.

На кадрах видно, как неизвестная, перекрестившись, оставляет нескольких щенков на территории СНТ «Малахит» и спокойно уходит. Чибрикова также привела слова председателя соседнего садоводства Владислава Михеева, который утверждает, что многие дачники летом привозят из города котят или щенков, а осенью просто выбрасывают их на улицу.

Ранее сообщалось, что в посёлке Васильево в Татарстане на девятилетнюю девочку по дороге из школы напала стая из 11 бродячих собак. Ребёнок с критическими травмами был найден прохожими, которые первоначально сообщили об отсутствии видимых признаков жизни. После экстренного хирургического вмешательства в Зеленодольске девочку перевели в специализированную клинику Казани, а на месте происшествия незамедлительно начались мероприятия по отлову бродячих животных.