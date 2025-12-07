«Индекс оливье» подскочил на 4,8% за год

Стоимость ингредиентов для приготовления четырёх порций салата оливье с колбасой увеличилась на 4,8% по сравнению с прошлым годом и теперь составляет 573 рубля. Данные анализа предоставил сервис «Чек Индекс» за период с 15 по 30 ноября 2025 года.

Согласно исследованию, больше всего подорожали укроп и петрушка (+26%), маринованные огурцы (+10%) и майонез (+10%). В то же время картофель подешевел на 15%, репчатый лук — на 9%, а яйца — на 6%. Общий рост цен на набор оказался ниже уровня инфляции.

Ранее сообщалось, что стоимость продуктового набора для приготовления традиционного новогоднего салата «Селёдка под шубой» на четверых человек за год выросла на 9%, достигнув 293,9 рубля. Наиболее заметный рост цен отмечен на солёную сельдь (с 310 до 392,5 рубля за кг) и майонез (с 290,8 до 313,9 рубля за кг). При этом подешевели такие ингредиенты, как яйца, картофель, лук, свёкла и морковь. Расчёт основан на классическом рецепте салата для четырёх персон.