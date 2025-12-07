Путин в Индии
7 декабря, 10:48

Россия и США ведут «стыковку» пунктов будущего мирного договора с Украиной

Обложка © Life.ru.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон продолжают работу по согласованию сложных положений будущего документа, который определит судьбу урегулирования на Украине. Соответствующий комментарий он дал журналисту Павлу Зарубину.

«Идёт стыковка тех трудных положений, которые должны как бы определить форму и судьбу будущего документа», — сказал Ушаков.

Ушаков: Американцы уверяют, что украинский конфликт не начался бы при Трампе
Также помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон гарантирует неукоснительное выполнение всех договорённостей по урегулированию конфликта на Украине в случае их достижения при администрации президента США Дональда Трампа.

