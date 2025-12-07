Россия и США ведут «стыковку» пунктов будущего мирного договора с Украиной

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон продолжают работу по согласованию сложных положений будущего документа, который определит судьбу урегулирования на Украине. Соответствующий комментарий он дал журналисту Павлу Зарубину.

«Идёт стыковка тех трудных положений, которые должны как бы определить форму и судьбу будущего документа», — сказал Ушаков.

Также помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон гарантирует неукоснительное выполнение всех договорённостей по урегулированию конфликта на Украине в случае их достижения при администрации президента США Дональда Трампа.