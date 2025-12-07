Песков напомнил, что созданный Западом МВФ выступает против изъятия активов РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание, что даже Международный валютный фонд (МВФ) осторожно предостерегает Евросоюз от шагов по изъятию российских активов. Об этом он сообщил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул, что МВФ, созданный Западом как основа монетарной политики, теперь призывает не допустить удара по мировой финансовой системе действиями, которые нарушают международное право.

«Вышло заявление Международного валютного фонда, где очень-очень осторожно говорится об этой теме и призывают к тому, чтобы подобные шаги никоим образом не оказали негативного воздействия на международную финансовую систему. Получается, что эта основа теперь выступает против своих прародителей и говорит: «Опомнитесь», — сказал спикер Кремля.

Ранее коллегия Еврокомиссии одобрила предложения о так называемом «потенциальном репарационном кредите» для Украины. Этот план предусматривает использование замороженных российских активов для финансирования Киева. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что, по оценкам МВФ, Украине потребуется 135 миллиардов евро на 2026-2027 годы для поддержания работы государства, гражданских служб и продолжения сопротивления на поле боя. Одобренный план как раз и направлен на покрытие этих потребностей.