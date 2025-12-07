Ушаков обратил внимание на печальный упрёк Трампа к Зеленскому из-за успехов ВС РФ

«Уверенно продвигаемся, и это никто не может отрицать, в том числе американцы. Кстати, вы заметили, что Трамп заявил: «Эх ты, Зеленский, если бы ты, так сказать, в феврале послушал меня, ты получил бы более выгодные условия этого мирного договора, а сейчас твои позиции ухудшаются, и ты должен сейчас принять то, о чём мы с русскими договоримся», — сказал Ушаков.