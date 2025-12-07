Ушаков обратил внимание на печальный упрёк Трампа к Зеленскому из-за успехов ВС РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Filippov
Никто, включая американскую сторону, не может отрицать уверенное продвижение российской армии в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину.
Именно эти успехи способствовали созданию благоприятной обстановки для прошедших переговоров президента Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.
«Уверенно продвигаемся, и это никто не может отрицать, в том числе американцы. Кстати, вы заметили, что Трамп заявил: «Эх ты, Зеленский, если бы ты, так сказать, в феврале послушал меня, ты получил бы более выгодные условия этого мирного договора, а сейчас твои позиции ухудшаются, и ты должен сейчас принять то, о чём мы с русскими договоримся», — сказал Ушаков.
Ранее сообщалось, что нынешний президент США Дональд Трамп не стал бы развязывать украинский конфликт — в этом уверяет российскую сторону его команда. По словам Ушакова, делегация божится, что Трамп выполнит все договорённости по Украине.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.