7 декабря, 11:27

Канцлер ФРГ натравил полицию на 4999 хейтеров из соцсетей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц подал тысячи частных исков за оскорбления в свой адрес в Интернете, собственноручно подписав все жалобы, а именно 4999. Об этом сообщает немецкое издание Nius.

Согласно публикации, политик воспользовался услугами юридической фирмы, которая забирает себе 50% от взысканных с обидчиков компенсаций. Этот факт противоречит его публичным заявлениям о том, что все полученные средства он направляет на благотворительность. Некоторые иски привели к полицейским обыскам по месту жительства ответчиков.

Один из таких исков был впоследствии признан судом незаконным. Речь шла о получателе социального пособия, у которого изъяли телефон после того, как он назвал Мерца «маленьким нацистом» в социальной сети.

«Макмерцмер»: Названо трио политиков в Европе, которое заменило «Меркози»

Ранее Мерц заявил, что Россия не сможет добиться реализации своих целей в конфликте с Украиной, даже за счёт европейских государств. Канцлер подчеркнул, что вопросы безопасности в Европе остаются приоритетом во внешней политике Германии.

Александра Мышляева
