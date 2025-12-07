«Слёзы градом»: Молодая мать пришла к врачу и узнала, что почти мертва
В Новочеркасске молодая мать умерла после года борьбы со злокачественной опухолью
Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zhanna__877
33-летняя Жанна из Новочеркасска, которой врачи ставили неутешительный диагноз – аденокарцинома корня левого лёгкого четвёртой стадии с метастазами, скончалась после года отчаянной борьбы за жизнь. Историю женщины, оказавшейся перед лицом смертельного приговора, рассказали наши коллеги из издания KP.RU.
«Ты это слышишь и просто закрываешь глаза. Слёзы градом из глаз. Далее приезд домой. Истерики, крики в запертой ванне», — писала Жанна в соцсетях.
Год назад Жанне был поставлен диагноз, не оставлявший шансов на выживание. Метастазы распространились на кости, печень и мозг. Несмотря на это, женщина проявляла невероятную силу духа и волю к жизни.
«Дети есть? Ну езжай прощаться», — вспоминала Жанна слова врача.
В декабре 2024 года, несмотря на прогнозы, она отправилась в Москву, где прошла 16 курсов химиотерапии, лучевую терапию на головной мозг, а также перенесла множество госпитализаций, пункций и обследований. Эти меры позволили продлить ей жизнь почти на год.
Последней надеждой для Жанны стал дорогостоящий препарат, который ей удалось получить благодаря сборам средств. Однако, несмотря на все усилия врачей и огромную силу самой пациентки, болезнь оказалась сильнее. Недавно стало известно, что Жанна скончалась. У неё остались двое детей и любящий муж, которые разделили с ней этот тяжёлый год борьбы.
Ранее стало известно о смерти 78-летнего пенсионера, который провалился в яму с кипятком. Врачи в Омске боролись за его жизнь, но полученные обширные ожоги, поразившие более 60% тела, оказались несовместимы с жизнью.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.