«Слёзы градом»: Молодая мать пришла к врачу и узнала, что почти мертва

33-летняя Жанна из Новочеркасска, которой врачи ставили неутешительный диагноз – аденокарцинома корня левого лёгкого четвёртой стадии с метастазами, скончалась после года отчаянной борьбы за жизнь. Историю женщины, оказавшейся перед лицом смертельного приговора, рассказали наши коллеги из издания KP.RU.

«Ты это слышишь и просто закрываешь глаза. Слёзы градом из глаз. Далее приезд домой. Истерики, крики в запертой ванне», — писала Жанна в соцсетях.

Год назад Жанне был поставлен диагноз, не оставлявший шансов на выживание. Метастазы распространились на кости, печень и мозг. Несмотря на это, женщина проявляла невероятную силу духа и волю к жизни.

«Дети есть? Ну езжай прощаться», — вспоминала Жанна слова врача.

В декабре 2024 года, несмотря на прогнозы, она отправилась в Москву, где прошла 16 курсов химиотерапии, лучевую терапию на головной мозг, а также перенесла множество госпитализаций, пункций и обследований. Эти меры позволили продлить ей жизнь почти на год.

Последней надеждой для Жанны стал дорогостоящий препарат, который ей удалось получить благодаря сборам средств. Однако, несмотря на все усилия врачей и огромную силу самой пациентки, болезнь оказалась сильнее. Недавно стало известно, что Жанна скончалась. У неё остались двое детей и любящий муж, которые разделили с ней этот тяжёлый год борьбы.

