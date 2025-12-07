Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 12:34

В Ангарске из-за аварии на ТЭЦ-9 отключили отопление в школах и детсадах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / F8 studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / F8 studio

В Ангарске произошла крупная авария на теплоэлектроцентрали, которая оставила без отопления социальные объекты и жилые дома. Как сообщает Babr Mash, на ТЭЦ-9 вышел из строя второй котёл, что вынудило власти ввести в городе режим повышенной готовности.

По информации журналистов, ремонтные работы уже ведутся, и специалисты обещают восстановить теплоснабжение к 11 декабря. На это время для поддержания температуры в системе планируется задействовать резервный котёл. Ситуация находится на контроле у городских властей и аварийных служб.

Россиянам рассказали, как получить перерасчёт за холодные батареи
Россиянам рассказали, как получить перерасчёт за холодные батареи

А накануне Life.ru сообщал, что в Белгороде и части Белгородского района произошли масштабные перебои в электроснабжении из-за прилёта неустановленного боеприпаса. В результате инцидента пострадал один человек, также были повреждены грузовой автомобиль и оконные конструкции в двух жилых домах.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar