В Ангарске из-за аварии на ТЭЦ-9 отключили отопление в школах и детсадах

В Ангарске произошла крупная авария на теплоэлектроцентрали, которая оставила без отопления социальные объекты и жилые дома. Как сообщает Babr Mash, на ТЭЦ-9 вышел из строя второй котёл, что вынудило власти ввести в городе режим повышенной готовности.

По информации журналистов, ремонтные работы уже ведутся, и специалисты обещают восстановить теплоснабжение к 11 декабря. На это время для поддержания температуры в системе планируется задействовать резервный котёл. Ситуация находится на контроле у городских властей и аварийных служб.

А накануне Life.ru сообщал, что в Белгороде и части Белгородского района произошли масштабные перебои в электроснабжении из-за прилёта неустановленного боеприпаса. В результате инцидента пострадал один человек, также были повреждены грузовой автомобиль и оконные конструкции в двух жилых домах.