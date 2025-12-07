Тройной вулкан лавы: Появилось устрашающее видео извержения вулкана на Гавайях

Вулкан Килауэа на Гавайских островах продемонстрировал необычайно мощную активность во время 38-го эпизода извержения. Специалисты Геологической службы США (USGS) зафиксировали редкое явление — синхронную работу сразу трёх кратеров, один из которых выбросил столб лавы на высоту около 370 метров.

Гавайский вулкан выпустил фонтаны лавы высотой 370 метров. Видео © Х / USGSVolcanoes

Извержение началось около полуночи по московскому времени. Изначально наблюдались три примерно одинаковых фонтана лавы, достигавшие высоты 150 метров каждый. Однако вскоре южный кратер усилил свою активность, достигнув отметки в 370 метров, в то время как два северных кратера продолжали выбрасывать лаву на высоту около 150 метров.

«Этот тройной фонтан — крайне редкое явление, и за время этого извержения он наблюдался впервые», — сообщили в американском ведомстве.

Помимо впечатляющих фонтанов лавы, зафиксированы и другие признаки высокой активности:

• Газовый шлейф: Высота шлейфа из водяного пара и диоксида серы (SO2) достигла примерно 4500 метров над уровнем земли.

• Быстрое падение вершины: Вершина вулкана опустилась на 9,5 микрорадиана всего за два часа, что считается быстрым показателем деформации.

Вулкан Килауэа расположен на Большом острове Гавайского архипелага и в местной традиции связан с Пеле — богиней вулканов и огня.

