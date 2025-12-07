Путин на будущей неделе встретится с Героями России и посетит Туркмению

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт серию важных встреч и заседаний. Об этом в телеграм-канале сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

9 декабря, в День Героев Отечества, российский лидер встретится с военнослужащими — обладателями этого высшего звания. Также запланирована встреча с членами Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

На неделе пройдут два серьёзных ежегодных заседания — Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Кроме того, 12 декабря российский лидер посетит Туркмению. Он примет участие в форуме Международного года мира и доверия по приглашению президента Сердара Бердымухамедова. Кремль анонсирует и другие мероприятия.

Прямая линия, которая традиционно собирает сотни тысяч обращений, также входит в плотный график президента в декабре. На предстоящую прямую линию с Владимиром Путиным уже поступило рекордное количество обращений — более 314 тысяч вопросов. Две трети из них (67%) отправили женщины, треть (33%) — мужчины. Наибольший интерес у граждан вызывают социальные темы, на втором месте — вопросы, связанные со спецоперацией и поддержкой бойцов, а также экономическое положение страны. Сбор вопросов продолжится до самого эфира, который состоится 19 декабря.