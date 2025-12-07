Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 12:19

Путин на будущей неделе встретится с Героями России и посетит Туркмению

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт серию важных встреч и заседаний. Об этом в телеграм-канале сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

9 декабря, в День Героев Отечества, российский лидер встретится с военнослужащими — обладателями этого высшего звания. Также запланирована встреча с членами Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

На неделе пройдут два серьёзных ежегодных заседания — Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Кроме того, 12 декабря российский лидер посетит Туркмению. Он примет участие в форуме Международного года мира и доверия по приглашению президента Сердара Бердымухамедова. Кремль анонсирует и другие мероприятия.

Стало известно, почему переговоры Путина и Уиткоффа шли почти 5 часов
Стало известно, почему переговоры Путина и Уиткоффа шли почти 5 часов

Прямая линия, которая традиционно собирает сотни тысяч обращений, также входит в плотный график президента в декабре. На предстоящую прямую линию с Владимиром Путиным уже поступило рекордное количество обращений — более 314 тысяч вопросов. Две трети из них (67%) отправили женщины, треть (33%) — мужчины. Наибольший интерес у граждан вызывают социальные темы, на втором месте — вопросы, связанные со спецоперацией и поддержкой бойцов, а также экономическое положение страны. Сбор вопросов продолжится до самого эфира, который состоится 19 декабря.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar