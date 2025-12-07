Новые кадры встречи Путина и Уиткоффа в Кремле покажут в эфире

В эфире телеканала «Россия 1» покажут новые кадры встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером, который также является зятем американского лидера.

Напомним, 2 декабря в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником главы США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и советником, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером. Встреча состоялась в Кремле, в представительском кабинете президента. Центральной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине. Стороны назвали встречу продуктивной. О чём говорили и чем закончились переговоры, — читайте на Life.ru.