7 декабря, 12:55

Новые кадры встречи Путина и Уиткоффа в Кремле покажут в эфире

Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

В эфире телеканала «Россия 1» покажут новые кадры встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером, который также является зятем американского лидера.

В эфире покажут новые кадры встречи Путина со спецпосланником США Уиткоффом. Видео © Telegam / ЗАРУБИН

Новые видеоматериалы представят в программе «Москва. Кремль. Путин», которую ведёт журналист Павел Зарубин.

Напомним, 2 декабря в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником главы США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и советником, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером. Встреча состоялась в Кремле, в представительском кабинете президента. Центральной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине. Стороны назвали встречу продуктивной. О чём говорили и чем закончились переговоры, — читайте на Life.ru.

Наталья Афонина
