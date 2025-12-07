Путин в Индии
7 декабря, 13:16

Верховного муфтия России внесли в «Миротворец»*

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Председатель Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные с этого интернет-ресурса.

Ему вменяется поддержка России, якобы покушение на территориальную целостность Украины, нарушении украинской границы, а также «участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

Сайт «Миротворец»* был создан в 2014 году с заявленной целью выявления и публикации персональных данных лиц, которые, по мнению его создателей, представляют угрозу национальной безопасности Украины. За годы существования ресурса в его так называемый «чёрный список» попали данные множества журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым и Донбасс или по иным причинам вызвавших негативную реакцию у администраторов сайта.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинский сайт «Миротворец»* внёс в свою базу данных ещё 25 российских детей. Администраторы сайта считают, что они угрожают национальной безопасности и суверенитету Украины.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

