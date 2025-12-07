Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 13:02

Президент Израиля отказался помиловать Нетаньяху по просьбе Трампа

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент Израиля Ицхак Герцог не стал прислушиваться к просьбе американского лидера Дональда Трампа о помиловании израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По данным пишет Politico, он пообещал отнестись всё же к вопросу с максимальной серьёзностью.

«Я уважаю дружбу и мнение президента Трампа, но Израиль — суверенная страна. Все понимают, что любое превентивное помилование должно рассматриваться по существу», — пояснил он.

Сотни жителей Тель-Авива требуют отставки Нетаньяху и расследования по ХАМАС
Сотни жителей Тель-Авива требуют отставки Нетаньяху и расследования по ХАМАС

Напомним, Трамп направил официальное письмо президенту Израиля с призывом помиловать Нетаньяху, назвав судебный процесс политически мотивированным. Премьер обвиняется в своей стране по трём делам о коррупции. Сам Нетаньяху уже подал прошение о помиловании президенту Израиля.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Израиль
  • Биньямин Нетаньяху
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar