Президент Израиля отказался помиловать Нетаньяху по просьбе Трампа

Президент Израиля Ицхак Герцог не стал прислушиваться к просьбе американского лидера Дональда Трампа о помиловании израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По данным пишет Politico, он пообещал отнестись всё же к вопросу с максимальной серьёзностью.

«Я уважаю дружбу и мнение президента Трампа, но Израиль — суверенная страна. Все понимают, что любое превентивное помилование должно рассматриваться по существу», — пояснил он.