Президент Израиля отказался помиловать Нетаньяху по просьбе Трампа
Президент Израиля Ицхак Герцог не стал прислушиваться к просьбе американского лидера Дональда Трампа о помиловании израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По данным пишет Politico, он пообещал отнестись всё же к вопросу с максимальной серьёзностью.
«Я уважаю дружбу и мнение президента Трампа, но Израиль — суверенная страна. Все понимают, что любое превентивное помилование должно рассматриваться по существу», — пояснил он.
Напомним, Трамп направил официальное письмо президенту Израиля с призывом помиловать Нетаньяху, назвав судебный процесс политически мотивированным. Премьер обвиняется в своей стране по трём делам о коррупции. Сам Нетаньяху уже подал прошение о помиловании президенту Израиля.
