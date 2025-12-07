Пекин заявил о попытке истребителей Японии помешать авиагруппе КНР

Япония специально отправляла свои истребители к месту военных авиационных учений Китая, чтобы создать препятствия для тренировок военных. Об этом заявил журналистам официальный представитель ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ван Сюэмэн.

Он подчеркнул, что такие действия Токио подорвали тренировочный процесс в районе пролива Мияко, где обучались экипажи палубных истребителей китайской авианосной группы во главе с авианосцем «Ляонин». Также японские самолёты поставили под вопрос безопасность в указанном районе. Однако Токио свою вину не признал и обвинил в создании угроз китайскую армию. Там подчеркнули, что истребители КНР якобы захватывали своими радарами в качестве целей японские боевые самолёты F-15.

«Япония выразила протест Китаю в связи с наведением радара, назвав это опасным действием, выходящим за рамки, необходимые для безопасной эксплуатации воздушных судов», — подчеркнул министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

Однако официальный представитель ВМС НОАК Ван Сюэмэн напомнил японцам, что об учениях Пекин уведомил соседние страны заранее и никакой угрозы они в себе не несли.

Ранее сообщалось, что также военные России и Китая приняли участие в совместных противоракетных учениях. Тренировки проводились в начале декабря на российских полигонах. Точная дата и детали стрельб не раскрываются.