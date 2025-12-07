В Раде назвали критической ситуацию с поставками вооружения Украине

Украина оказалась на грани тотальной нехватки вооружения из-за урезания зарубежных поставок. Об этом сказал журналистам секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности Роман Костенко, его цитирует издание «Страна».

«Ситуация уже критическая. Их никогда не было много. Но сейчас я вообще говорю обо всём спектре вооружений, это, в том числе, касается и ракет», — подчеркнул парламентарий.

Ранее военблогер Юрий Подоляка сообщил, что массированные удары российских войск рано или поздно приведут к полному коллапсу энергетической системы Украины. Он считает, что даже после временной остановки восстановить систему до прежнего уровня будет крайне сложно, а ВС РФ могут обнулить любой прогресс, использовав для этого ещё меньше средств.