7 декабря, 14:07

В Раде назвали критической ситуацию с поставками вооружения Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Украина оказалась на грани тотальной нехватки вооружения из-за урезания зарубежных поставок. Об этом сказал журналистам секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности Роман Костенко, его цитирует издание «Страна».

«Ситуация уже критическая. Их никогда не было много. Но сейчас я вообще говорю обо всём спектре вооружений, это, в том числе, касается и ракет», подчеркнул парламентарий.

Ранее военблогер Юрий Подоляка сообщил, что массированные удары российских войск рано или поздно приведут к полному коллапсу энергетической системы Украины. Он считает, что даже после временной остановки восстановить систему до прежнего уровня будет крайне сложно, а ВС РФ могут обнулить любой прогресс, использовав для этого ещё меньше средств.

Татьяна Миссуми
