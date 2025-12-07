Белоусов заявил о продвижении российских войск на Купянском направлении

Министр обороны России Андрей Белоусов в поздравлении военнослужащих с освобождением населённого пункта Кучеровка Харьковской области заявил об уверенном продвижении российских войск на Купянском направлении. Соответствующее сообщение опубликовало Минобороны РФ.

«Глава российского военного ведомства отметил, что военнослужащие, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, уверенно продвигаются вперед на Купянском направлении, приближая день общей победы», — говорится в сообщении.

Белоусов поблагодарил военных за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность в их профессионализме.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав подразделений, участвовавших в освобождении населённого пункта Волчанск в Харьковской области. Среди отмеченных соединений — 69-я гвардейская мотострелковая Красносельская дивизия, 72-я мотострелковая дивизия, 1009-й мотострелковый полк и 128-я мотострелковая бригада.