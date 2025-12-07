Россияне не обращались в посольство из-за перестрелки на границе Таиланда

Посольство России в Таиланде не получало от властей страны каких‑либо рекомендаций, связанных с эвакуацией населения из приграничных с Камбоджей районов из-за перестрелки военных. Об этом РИА «Новости» сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.

По его словам, в настоящее время сотрудники консульского отдела также не зафиксировали обращений со стороны российских граждан, нуждающихся в содействии или эвакуации. Представители посольства продолжают отслеживать ситуацию и поддерживают связь с местными властями.

«Никаких уведомлений или рекомендаций от таиландских властей для россиян в связи с эвакуацией населения из нескольких районов, пограничных с Камбоджей, из-за вероятности эскалации пограничного конфликта в посольство не поступало. Обращений в консульский отдел посольства от россиян в связи с эвакуацией также не было», — сказал дипломат агентству.

Напомним, что военные Таиланда распорядились срочно эвакуировать жителей четырёх приграничных провинций в убежища. Мера связана с возможной резкой эскалацией боёв на границе с Камбоджей и касается населённых пунктов, расположенных вдоль спорных участков. Граждан просят немедленно покинуть свои дома в связи с угрозой обострения столкновений.