США «продолжают дрессировать обезумевший» Европейский союз, который напоминает больное животное. Красочное описание отношениям стран нашёл заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Американцы продолжают дрессировать обезумевший Евросоюз. Естественно, для того, чтобы больное животное вспомнило, кто истинный хозяин цирка», — заявил Медведев в канале на платформе MAX.

По его мнению, недавнее заявление Илона Маска о необходимости ликвидировать ЕС связано с давлением на его соцсеть X, которую оштрафовали за нарушение европейских правил.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что европейские власти, продолжая политику милитаризации стран ЕС, рискуют окончательно подорвать экономику союза и привести к установлению режимов, близких к диктаторским. Он провёл историческую параллель, напомнив, что Адольф Гитлер пришёл к власти в том числе на жёстких милитаристских лозунгах.