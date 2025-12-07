Павел Дуров поздравил Петра Яна с победой в бою за пояс чемпиона UFC

Павел Дуров поздравил российского бойца Петра Яна с победой над грузином Мерабом Двалишвили и возвращением титула чемпиона UFC в легчайшем весе. Предприниматель выложил совместное с чемпионом фото в телеграм-канале. Выяснилось, что они тренируются в одном зале.

«Здорово видеть, как мой товарищ по тренировкам Петр Ян выигрывает титул UFC», — написал он.

Напомним, что сегодня Пётр Ян одержал победу над Мерабом Двалишвили единогласным решением судей. На протяжении всех пяти раундов российский спортсмен доминировал в стойке, разбивая грузинского бойца и блокируя все его попытки провести тейкдауны. Эта тактика свела на нет сильнейшую сторону грозного соперника — борьбу в партере.