Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 15:07

Павел Дуров поздравил Петра Яна с победой в бою за пояс чемпиона UFC

Павел Дуров и Пётр Ян. Обложка © Telegram / Pavel Durov

Павел Дуров и Пётр Ян. Обложка © Telegram / Pavel Durov

Павел Дуров поздравил российского бойца Петра Яна с победой над грузином Мерабом Двалишвили и возвращением титула чемпиона UFC в легчайшем весе. Предприниматель выложил совместное с чемпионом фото в телеграм-канале. Выяснилось, что они тренируются в одном зале.

«Здорово видеть, как мой товарищ по тренировкам Петр Ян выигрывает титул UFC», написал он.

«Люблю! Мы это сделали!» Новый чемпион UFC Пётр Ян покинул октагон с флагом России на плечах
«Люблю! Мы это сделали!» Новый чемпион UFC Пётр Ян покинул октагон с флагом России на плечах

Напомним, что сегодня Пётр Ян одержал победу над Мерабом Двалишвили единогласным решением судей. На протяжении всех пяти раундов российский спортсмен доминировал в стойке, разбивая грузинского бойца и блокируя все его попытки провести тейкдауны. Эта тактика свела на нет сильнейшую сторону грозного соперника — борьбу в партере.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Павел Дуров
  • UFC
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar